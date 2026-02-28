„Krone“-Analyse: Anstoß zum Regimewechsel im Iran

Bei den Massendemonstrationen im Jänner, die vom Regime in einem beispiellosen Massaker niedergeschossen worden waren, hatte Trump dem Volk versprochen: „Hilfe ist unterwegs“, damit sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen können. Der Angriff Israels und der USA ist nur ein Anstoß, soll ein Angebot sein an das iranische Volk, den Regimewechsel selbst zu vollziehen. Beide Mächte zogen die Lehre aus früheren Fehlschlägen, einen Regimesturz wie in Afghanistan, Irak oder im Libanon „eigenhändig“ durch Einmarsch und Besetzung zu versuchen. Dieser letzte Akt müsse aus dem Volk selbst kommen, heißt es.