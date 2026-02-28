3000 Österreicher sitzen in Emiraten fest

Was für viele wie ein ferner Konflikt klingt, ist für tausende Österreicher in den Vereinigten Arabischen Emiraten binnen Stunden bittere Realität geworden. Nach den israelischen und amerikanischen Angriffen auf den Iran folgten iranische Vergeltungsschläge auf Ziele in der Golfregion – auch auf die Emirate. „Wir wurden heute in der Früh wie alle vermutlich von den Medienberichten überrascht“, schildert der österreichische Botschafter in Abu Dhabi, Etienne Berchtold, die dramatische Entwicklung. Doch dann schrillten alle Handys gleichzeitig: Die Behörden verschickten einen „Civil Alert“ mit der eindringlichen Aufforderung, sofort einen sicheren Ort aufzusuchen – Raketenalarm. Ein Szenario, das es so zuletzt 2022 gegeben hatte, als Huthi-Milizen Abu Dhabi attackierten.