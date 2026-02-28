Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Raketen-Alarm am Golf

3000 Österreicher sitzen in Emiraten fest

Außenpolitik
28.02.2026 20:19
Rauch steigt zwischen den beliebten Hotelburgen Dubais auf.
Rauch steigt zwischen den beliebten Hotelburgen Dubais auf.(Bild: AFP/-)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Nach den Angriffen auf den Iran schlagen die Vergeltungsschläge bis in die Vereinigten Arabischen Emirate durch. 3000 Österreicher sind betroffen. Botschafter Etienne Berchtold schildert die dramatischen Stunden.

0 Kommentare

Was für viele wie ein ferner Konflikt klingt, ist für tausende Österreicher in den Vereinigten Arabischen Emiraten binnen Stunden bittere Realität geworden. Nach den israelischen und amerikanischen Angriffen auf den Iran folgten iranische Vergeltungsschläge auf Ziele in der Golfregion – auch auf die Emirate. „Wir wurden heute in der Früh wie alle vermutlich von den Medienberichten überrascht“, schildert der österreichische Botschafter in Abu Dhabi, Etienne Berchtold, die dramatische Entwicklung. Doch dann schrillten alle Handys gleichzeitig: Die Behörden verschickten einen „Civil Alert“ mit der eindringlichen Aufforderung, sofort einen sicheren Ort aufzusuchen – Raketenalarm. Ein Szenario, das es so zuletzt 2022 gegeben hatte, als Huthi-Milizen Abu Dhabi attackierten.

Seit dem Mittag, so Berchtold, gebe es laufende Angriffswellen aus dem Iran, sowohl mit Raketen als auch mit Drohnen. Die Luftabwehr funktioniere jedenfalls gut, immer wieder seien Detonationen am Himmel zu hören und Rauchwolken zu sehen – ein Zeichen dafür, dass Geschosse abgefangen wurden.

3000 Österreicher in den Emiraten
Der Luftraum über den Emiraten wurde gesperrt, Flüge wurden gestrichen. Eine Ausreise ist derzeit nur auf dem Landweg über Saudi-Arabien oder in den Oman möglich. Gleichzeitig wurde die Reisewarnstufe 4 für die Region verhängt. Besonders brisant: Rund 3000 Österreicher halten sich aktuell in den Emiraten auf.  Darunter viele Urlauber sowie berufstätige Auslandsösterreicher, aber auch Bürger auf der Durchreise über die internationalen Drehkreuze Abu Dhabi und Dubai.

Lesen Sie auch:
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Alle Infos hier live!
Trump soll Foto von Leiche Khameneis gesehen haben
28.02.2026
Das sagen die Bürger
Verständnis in Israel: „Wir mussten es tun“
28.02.2026

Die Botschaft reagierte jedenfalls umgehend. Registrierte Landsleute wurden per SMS und E-Mail informiert, es gibt an der Botschaft auch eine Bereitschaftsdienstnummer, der Kontakt läuft seither im Dauermodus. „Bitte zu Hause bleiben, den Anweisungen der Behörden folgen und die Lage genau verfolgen“, lautet die klare Empfehlung. 

Und trotz der angespannten Lage: Panik herrscht keine. Die Stimmung beschreibt Berchtold als ruhig und gefasst. Es gebe keine Hamsterkäufe, keine chaotischen Szenen. Supermärkte seien gut gefüllt, Strom- und Wasserversorgung stabil, der Verkehr auf den Straßen normal. Die Behörden informieren regelmäßig über die abgewehrten Angriffe. Man versuche, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten, trotz der angespannten Lage. Die Botschaft appelliert an alle Österreicher vor Ort, sich über die Reiseregistrierung zu registrieren, um im Ernstfall rasch erreicht und generell über alle Geschehnisse und Anweisungen informiert werden zu können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.02.2026 20:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
318.673 mal gelesen
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
109.086 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
87.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
4821 mal kommentiert
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Außenpolitik
Raketen-Alarm am Golf
3000 Österreicher sitzen in Emiraten fest
Neue Umfrage zeigt:
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wollen Sie Schah von Persien werden, Herr Pahlavi?
Alle Infos hier live!
Trump soll Foto von Leiche Khameneis gesehen haben
Trendsetterin mit 94
FinanzOnline: Oma Erna löste Antragsflut aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf