Erfolgscoach Enengl sogar beim Spazieren umringt

Ein ganzer Ort in Feierlaune. Amstetten schnappte sich nach dem 2:1-Derbysieg erstmals in der Geschichte die Tabellenführer der 2. Liga. Coach Patrick Enengl wird beim Spazieren gratuliert, die Kicker ließen nach dem Heimkommen noch in der Kabine die ersten Korken knallen.
Als ihn die „Krone“ gestern Vormittag erreichte, spazierte Amstettens Erfolgscoach Patrick Enengl gerade mit Söhnchen Leo an dessen erstem Geburtstag daheim durch Oed. Und erhielt von Fußballkennern immer wieder Gratulationen. „Danke, war eine starke Leistung.“, freute er sich.
