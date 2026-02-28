Sensation! Lindner schnellste Zeit seit 23 Jahren

„Bin super happy!“

Der Sieg aber ging an Leni Lindner, die laut Papierform hinter der Vorarlbergerin lag. Aber sie schaffte den Durchbruch, auf den sie so lange gehofft hatte. „Das ist wunderbar, ich bin super happy!“ Die Konkurrenz mit der heuer sensationell erstarkten Isabel Posch hat sie sicher auch angetrieben. „Wenn ich neben Isabel stehe, bin ich schon besonders motiviert. Ich will ja nicht gegen sie verlieren. Aber wir sind auch gute Freundinnen, ich mag sie sehr. Ich bin heute einfach mit Spaß gelaufen.“ Damit war sie frei für diesen großen Lauf und den sechsten Meistertitel über 60 m in Folge. Und: Nur Karin Mayr-Krifka war vor 23 Jahren aus dem Bereich des ÖLV schneller als Leni Lindner heute in Wien. Am 5. Februar 2003 war Mayr-Krifka als Siegerin in Dortmund 7,19 Sekunden gelaufen.