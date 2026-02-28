„Als Spieler war ,Beichi‘ oft ein Frechdachs“

Als Profi war Daniel Beichler ein Schlawiner, der den Schelm im Nacken hatte. Mit seinem Kumpel Jakob Jantscher war er bei Sturm gefürchtet, keiner war vor den „Zwillingen“ sicher. Manchmal fehlte dem Grazer, der 151 Spiele (45 Tore) für Sturm bestritt, der nötige Ernst. Als Franco Foda vor einem wichtigen Spiel Elferschießen trainieren ließ, trat der heute 37-Jährige seinen Strafstoß viel zu lässig.