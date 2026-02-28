„Als Spieler war ,Beichi‘ oft ein Frechdachs“

LIVE: Bayern führt! Kane dreht Hit gegen Dortmund
Deutsche-Liga-Ticker
Daniel Beichler feierte ein umjubeltes Debüt als Cheftrainer der Salzburger. Für viele Experten keine Überraschung, gilt der Steirer doch schon lange als eines der größten Trainer-Talente des Landes. Bei der Trainerausbildung bestand er die B-Lizenz-Prüfung als Einziger seines Kurses mit Auszeichnung.
Als Profi war Daniel Beichler ein Schlawiner, der den Schelm im Nacken hatte. Mit seinem Kumpel Jakob Jantscher war er bei Sturm gefürchtet, keiner war vor den „Zwillingen“ sicher. Manchmal fehlte dem Grazer, der 151 Spiele (45 Tore) für Sturm bestritt, der nötige Ernst. Als Franco Foda vor einem wichtigen Spiel Elferschießen trainieren ließ, trat der heute 37-Jährige seinen Strafstoß viel zu lässig.
