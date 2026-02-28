Neuer Kiteishvili? Er hat bei Sturm das Titel-Gen

LIVE: Bayern machen Dortmund von Start weg Druck
Deutsche-Liga-Ticker
Mit Otar Kiteishvili stellte Sturm in den letzten Jahren nicht nur den besten Spieler der Bundesliga, sondern auch einen wahren Garanten für Erfolg. Viele sehen in Landsmann Gizo Mamageishvili seinen potenziellen Nachfolger. Die „Krone“ sprach mit dem Duo über hohe Erwartungen, ihre persönliche Verbindung und ihre Meinung zur Titelfähigkeit von Sturm neu.
Die Georgier kommen! Wenn Otar Kiteishvili und Gizo Mamageishvili nebeneinander sitzen, spürt man als Beobachter ihre Verbindung sofort. „Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander – obwohl wir uns erst in Graz das erste Mal getroffen haben“, sagt Otar, der im Heimatland keine Berührungspunkte mit Gizo hatte. „Ich bin ja auch ein bisserl älter“, sagt der 29-Jährige.
