Ofner bei Challenger in Frankreich im Finale

Österreichs Frauen-Hoffnung Lilli Tagger dagegen bekommt auf ihrer bisher größten Bühne die Chance. Die 18-jährige Osttirolerin erhielt eine Wildcard für das Traditionsturnier in Indian Wells und ist damit erstmals in ihrer jungen Karriere bei einem WTA-1000-Event im Hauptfeld dabei. Das mit 9,4 Mio. Dollar dotierte Hartplatz-Turnier in Kalifornien beginnt am Mittwoch. Auch die gebürtige Russin Anastasia Potapova steht für Österreich im Hauptfeld, Sinja Kraus versucht sich in der Qualifikation.