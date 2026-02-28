Krems zeigt dem Tabellenführer die Grenzen auf

Das ausgwählte Spitzenspiel des 15. Spieltags in der HLA Meisterliga endet mit einer Machtdemonstration des amtierenden Meisters. Der UHK Krems deklassiert den Tabellenführer aus Ferlach und setzt sich mit 33:23 durch. In den Video-Highlights sehen Sie die wichtigsten Szenen des Spiels.