Bier statt Intensivstation! Finne gibt Entwarnung

Dieses Bier hat sich Elian Lehto verdient. Im Abfahrts-Abschlusstraining in Garmisch-Partenkirchen war der Finne schwer gestürzt und wurde mit einem Kollaps des linken Lungenflügels auf die Intensivstation gebracht. Nun gab das Ski-Ass per Instagram Entwarnung.
„Ich hatte Glück und bin nicht zu stark mit dem Kopf aufgekommen“, schrieb der Finne auf Instagram. „Also werde ich jetzt ein bisschen mehr Zeit in Deutschland verbringen.“ Dass nicht mehr bei dem schweren Sturz passierte, feierte Lehto wohl gleich mit einem alkoholfreien bayrischen Bier.
Sturz bei Trainingsfahrt
Der Finne sorgte am Freitag für eine Schreck-Sekunde, als er auf der Kandahar-Abfahrt bei hohem Tempo zu Sturz kam und ins Fangnetz einschlug.
