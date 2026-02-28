Vorteilswelt
Umstrittenes Outfit

Gold-Anzug von Jutta Leerdam kostete 195.000 Euro

Olympia
28.02.2026 21:53
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AFP/DANIEL MUNOZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unfassbare 195.000 Euro brachte der Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam bei einer Auktion des niederländischen Olympischen Komitees. Der Erlös kommt dem Vereinen zugute, in dem ihre Karriere begonnen hat.

Es war eine der Szenen bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina: Leerdam lief zu Gold über 1000 Meter, öffnete sofort nach der Ziellinie den Reißverschluss - und zeigte den Sport-BH ihres Sponsors Nike. Die Aufregung war groß! Schließlich sind bei Olympia private Werbepartner verboten. Die Aktion löste weltweit eine neue Debatte aus. Geschätzte 850.000 Euro soll die 27-jährige Niederländerin dafür bekommen haben, schätzen Marketing-Experten.

Nun brachte auch der Anzug richtig „Kohle“ ein. Auf der Plattform „MatchWornShirt“ kam es zum Wettbieten zwischen zwei Interessenten. Am Ende bekam ein Angebot über 195.000 Euro den Zuschlag. 

Lesen Sie auch:
Jutta Leerdam
Klartext-Posting
Nach BH-Jubel: Eis-Königin reagiert auf Kritiker
20.02.2026
„Fühle mich erfüllt“
Olympia-Queen sorgt mit Posting für Rätselraten
28.02.2026
Nach BH-Eklat
Leerdam-Outfit soll weiter Kohle in Kassen spülen
24.02.2026

Sieg Leerdam diesem Outfit holt die 27-Jährige bei den Winterspielen in Italien Gold über 1.000 Meter und Silber über 500 Meter.

6,5 Millionen Follower
Leerdam holte bei den Winterspielen Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter. Mit 6,5 Millionen Followern auf Instagram zählt sie auch im Netz zu den erfolgreichsten Sportlerinnen.

Olympia
28.02.2026 21:53
