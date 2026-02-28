Gold-Anzug von Jutta Leerdam kostete 195.000 Euro

Unfassbare 195.000 Euro brachte der Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam bei einer Auktion des niederländischen Olympischen Komitees. Der Erlös kommt dem Vereinen zugute, in dem ihre Karriere begonnen hat.
Es war eine der Szenen bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina: Leerdam lief zu Gold über 1000 Meter, öffnete sofort nach der Ziellinie den Reißverschluss - und zeigte den Sport-BH ihres Sponsors Nike. Die Aufregung war groß! Schließlich sind bei Olympia private Werbepartner verboten. Die Aktion löste weltweit eine neue Debatte aus. Geschätzte 850.000 Euro soll die 27-jährige Niederländerin dafür bekommen haben, schätzen Marketing-Experten.
Nun brachte auch der Anzug richtig „Kohle“ ein. Auf der Plattform „MatchWornShirt“ kam es zum Wettbieten zwischen zwei Interessenten. Am Ende bekam ein Angebot über 195.000 Euro den Zuschlag.
Sieg Leerdam diesem Outfit holt die 27-Jährige bei den Winterspielen in Italien Gold über 1.000 Meter und Silber über 500 Meter.
6,5 Millionen Follower
Leerdam holte bei den Winterspielen Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter. Mit 6,5 Millionen Followern auf Instagram zählt sie auch im Netz zu den erfolgreichsten Sportlerinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.