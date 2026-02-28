Gold-Anzug von Jutta Leerdam kostete 195.000 Euro

Es war eine der Szenen bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina: Leerdam lief zu Gold über 1000 Meter, öffnete sofort nach der Ziellinie den Reißverschluss - und zeigte den Sport-BH ihres Sponsors Nike. Die Aufregung war groß! Schließlich sind bei Olympia private Werbepartner verboten. Die Aktion löste weltweit eine neue Debatte aus. Geschätzte 850.000 Euro soll die 27-jährige Niederländerin dafür bekommen haben, schätzen Marketing-Experten.