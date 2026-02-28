„Bei Rapid steht nicht der Erfolg im Mittelpunkt“

Eigentlich verrückt: Rapid holte in den jüngsten acht Partien gegen Altach 22 von 24 möglichen Punkten, erzielte dabei einen Score von 17:0 – und dennoch führt der Sieg am Sonntag über die Vorarlberger. Sieht auch Trainer Damir Canadi so, der von 2013 bis 2016 in Altach große Erfolge feierte, dessen Amtszeit in Hütteldorf dann aber nur 17 Spiele dauerte.