„Bei Rapid steht nicht der Erfolg im Mittelpunkt“
CANADI VOR ALTACH-HIT
Rapid gewann in der heimischen Bundesliga sieben der jüngsten acht Matches gegen Altach. Vor dem Hit am Sonntag im Ländle sind die Rollen dennoch vertauscht – auch Damir Canadi sieht die Vorarlberger in der Favoritenrolle. Der 55-Jährige coachte beide Klubs, sprach über die Krise in Hütteldorf, ihre Ursachen und wagte eine Prognose.
Eigentlich verrückt: Rapid holte in den jüngsten acht Partien gegen Altach 22 von 24 möglichen Punkten, erzielte dabei einen Score von 17:0 – und dennoch führt der Sieg am Sonntag über die Vorarlberger. Sieht auch Trainer Damir Canadi so, der von 2013 bis 2016 in Altach große Erfolge feierte, dessen Amtszeit in Hütteldorf dann aber nur 17 Spiele dauerte.
