„Wir hörten die Explosionen, dann herrschte Panik“

246 Österreicher im Iran

Während sich die Lage in der Region weiter zuspitzte, tagte auch in Wien ein Krisenstab: Die Entwicklungen würden „laufend evaluiert“, heißt es aus dem Außenministerium. Für ganz Israel gilt ab sofort die höchste Reisewarnstufe. Gleichzeitig befinden sich aktuell 246 österreichische Staatsbürger im Iran. Zwei davon sind als Reisende registriert, der Großteil lebt jedoch dauerhaft dort. Laut Sprecher gibt es derzeit keine Informationen über Verletzte oder Todesopfer.