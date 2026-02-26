Bauarbeiter stürzte von Gerüst 18 Meter in den Tod

Jugendliche fanden auf Insel skelettierte Leiche
Kripo ermittelt
Er hatte keine Chance: 18 Meter tief stürzte ein Bauarbeiter (57) aus dem Unteren Mühlviertel am Donnerstagvormittag von einem Gerüst bei einem Hotelbau in Linz in den Tod.
Ein 57-jähriger Bauarbeiter aus dem Bezirk Freistadt führte am Donnerstag Fassadenarbeiten an einem Hotel in Linz durch. Kurz nach 11 Uhr stürzte er ca. 18 Meter in die Tiefe.
Noch an Unfallstelle verstorben
Trotz umfassender notfallmedizinischer Versorgung und Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen verstarb der 57-Jährige leider noch an der Unfallstelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.