Warnschuss abgesetzt

Polizei erwischt Graffiti-Sprayer (19) in Wien

Wien
29.09.2025 12:46
Sonntagmittag hatte ein Sicherheitsmitarbeiter einen jungen Mann (19) dabei beobachtet, wie er mehrere Waggons am Bahnhofsgelände besprühte. Als die Polizei eintraf, ergriff der Verdächtige jedoch die Flucht. Ein Beamter gab dabei sogar einen Warnschuss in den Boden ab.

Bei dem Vorfall gegen 13 Uhr wurde niemand verletzt. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Verdächtige zunächst nicht gefunden werden. Zwei Stunden später schlug der Sicherheitsdienst jedoch erneut Alarm.

Zweiter Einsatz
Der Graffiti-Sprayer war plötzlich wieder in der Nähe aufgetaucht. Diesmal rückte auch die Polizeidiensthundeeinheit an. Am Bahnhof Strebersdorf konnte der Verdächtige schlussendlich festgenommen werden.

An den Händen des 19-Jährigen fanden die Beamten Lackspuren. Der junge Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien
