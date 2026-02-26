2700 Hanf-Setzlinge in die Schweiz geschmuggelt

Die Sache ging nicht gut aus: Schon am 10. Februar, wie die Schweizer Polizei erst jetzt berichtet, wollte ein 49 Jahre alter Österreicher mit einem Lieferwagen mit österreichischem Kennzeichen in St. Margrethen von Vorarlberg in die Schweiz fahren. Im Lieferwagen hatte der Mann 16 Kisten mit genau 1028 Hanfpflanzen im Setzlings-Stadium dabei. Davon sagte der Mann beim Grenzübergang natürlich nichts, die Beamten stoppten den Wagen aber und fanden im Laderaum die Kisten. Die Angelegenheit wurde vom Zoll an die Kantonspolizei Sankt Gallen übergeben.