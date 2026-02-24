„Nebenberuf“ Skidiebstahl: Deutsches Paar entlarvt

Mehrere gestohlene Skier im Auto

Am Sonntag erfolgte im Bereich Landeck dann der Zugriff. Der Beschuldigte, der gemeinsam mit seiner Ehefrau (52) unterwegs war, wurde angehalten. „Im Zuge der Amtshandlung konnten bei der Durchsuchung des Fahrzeuges des Beschuldigten sieben Paar Alpinskier aufgefunden und sichergestellt werden“, hieß es vonseiten der Ermittler. Dabei hätten sich auch Hinweise auf eine Tatbeteiligung der Ehefrau ergeben.