Spanische Skidiebe nach Coup in Sölden entlarvt

Das Duo wähnte sich wohl bereits in Sicherheit – doch jetzt, gut zwei Wochen nach einem Skidiebstahl im Tiroler Wintersportmekka Sölden, wurden zwei Verdächtige von der Polizei entlarvt. Die Beute wurde in der Unterkunft der Spanier aufgefunden und sichergestellt.
Am späten Abend des 5. Dezember waren zunächst unbekannte Täter in den Skikeller eines Beherbergungsbetriebes im Ortszentrum von Sölden eingedrungen. Die Diebe stahlen Skier samt Stöcken und ein Snowboard.
Zeugenaufruf mit Täterbeschreibung
Die Polizei startete damals einen öffentlichen Zeugenaufruf – es gab auch eine Täterbeschreibung. Von den Langfingern fehlte aber lange Zeit jede Spur – doch die Ermittlungen liefen weiter.
Beute in Unterkunft sichergestellt
Und diese waren jetzt von Erfolg gekrönt. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige – Spanier im Alter von 18 und 19 Jahren – ausforschen. Die Beute wurde in deren Unterkunft sichergestellt. Anzeigen folgen.
