Nach Après-Ski standen Urlauber ohne Brettln da

Böse Überraschung für drei Niederländer nach dem Besuch eines Après-Ski-Lokals in Westendorf (Tiroler Bezirk Kitzbühel): Während der Hüttengaudi stahlen Unbekannte ihre vor dem Lokal abgestellten Skier.
Zugeschlagen haben dürften die dreisten Diebe laut Polizei zwischen 16 und 19.30 Uhr. Die drei Paar Skier mit den dazugehörigen Skistöcken standen an einem Skiständer vor dem Lokal und waren dort wohl leichte Beute für die noch unbekannten Täter.
Die drei Paar Skier und drei Paar Skistöcke waren unbeaufsichtigt und ungesichert an einem Skiständer abgestellt.
Die Polizei in einer Aussendung
Heimweg ohne Skier
Als die Besitzer – es handelt sich um drei Niederländer – mit ihren Sportgeräten den Heimweg antreten wollten, waren diese spurlos verschwunden. Ihnen entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.
