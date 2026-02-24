Umgestürzter 8-Meter-Baum hing am Schulschiff fest

Der Baum – laut Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl immerhin acht Meter lang und dementsprechend mit einem gewaltigen Durchmesser – musste von den Feuerwehrtauchern entfernt und befestigt werden. Ein Boot brachte den Baumriesen schließlich ans Ufer, wo er mit einem Kran gehoben und im Uferbereich abgelegt wurde.