Umgestürzter 8-Meter-Baum hing am Schulschiff fest

Ungewöhnlicher und aufwendiger Einsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr: Ein Baum verhängte sich am Tau des Schulschiffes. Taucher und Kranwägen mussten den gewaltigen Stamm entfernen.
Der Schulwart des berühmten Wiener Schulschiffes an der Donauinsel verständigte Dienstag in den Mittagsstunden die Berufsfeuerwehr. Der Grund war glücklicherweise kein Brand – aber dennoch kurios. Am Tau des Schulschiffes hatte sich ein umgestürzter und angeschwemmter Baum verfangen. Aus Sicherheitsgründen mussten die Einsatzkräfte ausrücken.
Der Baum – laut Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl immerhin acht Meter lang und dementsprechend mit einem gewaltigen Durchmesser – musste von den Feuerwehrtauchern entfernt und befestigt werden. Ein Boot brachte den Baumriesen schließlich ans Ufer, wo er mit einem Kran gehoben und im Uferbereich abgelegt wurde.
