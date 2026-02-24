Vorteilswelt
Eiszeit am Hof!

Ehe von Mette-Marit und Haakon auf der Kippe?

Royals
24.02.2026 13:51
Wird die Ehe von Kronprinzessin Haakon und Mette-Marit die Krise überleben? Derzeit stehe sie jedenfalls am Prüfstand, wird berichtet.(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Dicke Wolken über dem norwegischen Königshaus! Medienberichten zufolge soll es zwischen Mette-Marit (52) und Haakon von Norwegen (52) gewaltig kriseln. Grund: die massiven Belastungen rund um die jüngsten Enthüllungen in den sogenannten Epstein-Akten.

Wie das norwegische Magazin „Se og Hør“ berichtet, sprechen Insider bereits von einer „ernsten Krise“ – nicht nur für die Monarchie, sondern auch für die Ehe des Kronprinzenpaares.

Der Name der Kronprinzessin soll in den Unterlagen rund um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mehr als 1.000 Mal auftauchen. E-Mails und Kontakte werfen Fragen über ihr Urteilsvermögen und die Nähe zu Epstein auf.

Berichten zufolge soll Mette-Marit zeitweise engen Kontakt gepflegt haben, ihn um Rat gebeten und in seiner Villa in Florida gewohnt haben. Auch von arrangierten Terminen und Einladungen ist die Rede. Ob finanzielle Zuwendungen geflossen sind, ist bislang unklar.

Die Enthüllungen treffen das Königshaus ins Mark – die Popularität der Kronprinzessin soll zuletzt deutlich gesunken sein.

Doch damit nicht genug: Parallel sorgt der laufende Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) für zusätzliche Belastung. 

„Eisfront“ am Hof
Laut „Se og Hør“ habe sich auch das Verhältnis zu Harald V. (89) und Sonja von Norwegen (88) merklich abgekühlt. Von einer „Eisfront“ am Hof ist die Rede – ein ungewöhnlich deutliches Signal in einer Familie, die bislang als eng verbunden galt.

Es heißt jedoch den Berichten zufolge aus dem Umfeld des Hofes, man setze darauf, dass Mette-Marit mit Offenheit und Transparenz verlorenes Vertrauen zurückgewinnen könne – bei ihrem Ehemann Haakon von Norwegen, innerhalb der Königsfamilie und auch in der Bevölkerung. Gegenwind ist für die Kronprinzessin nichts Neues.

Schon in der Vergangenheit musste sie heftige Kritik einstecken. So sorgte Prinzessin Ragnhild, die 2012 im Alter von 82 Jahren verstarb, im Jahr 2005 für Aufsehen. In der TV-2-Dokumentation „Prinzessin im Exil“ griff sie Mette-Marit ungewöhnlich scharf an. Die ältere Schwester von Harald V. erklärte damals sogar, sie hoffe, vor ihrem Bruder zu sterben – um nicht mehr erleben zu müssen, wie Haakon König und Mette-Marit Königin werde. 

Wer wird in Zukunft in Norwegen regieren? Im Bild: Kronprinz Haakon, seine älteste Tochter ...
Wer wird in Zukunft in Norwegen regieren? Im Bild: Kronprinz Haakon, seine älteste Tochter Prinzessin Ingrid-Alexandra und seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit(Bild: AP/Ole Berg-Rusten)

Ein Ausweg, über den ebenfalls spekuliert wird: Haakon und Mette werden übersprungen und Kronprinzessin Ingrid (22) als direkte Thronfolgerin eingesetzt  – auch wenn Experten dies derzeit für reine Theorie halten. 

