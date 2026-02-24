Ehe von Mette-Marit und Haakon auf der Kippe?

Es heißt jedoch den Berichten zufolge aus dem Umfeld des Hofes, man setze darauf, dass Mette-Marit mit Offenheit und Transparenz verlorenes Vertrauen zurückgewinnen könne – bei ihrem Ehemann Haakon von Norwegen, innerhalb der Königsfamilie und auch in der Bevölkerung. Gegenwind ist für die Kronprinzessin nichts Neues.

Schon in der Vergangenheit musste sie heftige Kritik einstecken. So sorgte Prinzessin Ragnhild, die 2012 im Alter von 82 Jahren verstarb, im Jahr 2005 für Aufsehen. In der TV-2-Dokumentation „Prinzessin im Exil“ griff sie Mette-Marit ungewöhnlich scharf an. Die ältere Schwester von Harald V. erklärte damals sogar, sie hoffe, vor ihrem Bruder zu sterben – um nicht mehr erleben zu müssen, wie Haakon König und Mette-Marit Königin werde.