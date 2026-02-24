Tankkarten-Firma hat zwölf Millionen Euro Schulden

Pleite zeichnete sich ab

Die Insolvenz der Tankkartenfirma hatte sich, wie berichtet, bereits abgezeichnet. Denn schon im Dezember meldeten zwei Stiglechner-Unternehmen Konkurs an, im Jänner folgte die Lieferfirma des Tankstellenbetreibers. Infolge der Pleiten wurde die Tankkarte nach und nach an immer weniger Standorten akzeptiert. Am 13. Februar teilte die IQ-Vertriebsfirma schließlich selbst auf ihrer Webseite mit: „Die IQ-Card wird an allen Standorten deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden. Die überraschend notwendige Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Muttergesellschaft mit 6. Dezember 2025 führte auch zu entsprechend negativen Auswirkungen auf die IQ Card Vertriebs GmbH.“