Gemeinden wollen stärker miteinander kooperieren

Die Gemeinde spare sich auf diese Weise ungefähr 100.000 Euro im Jahr, sagte der Gemeindebundpräsident. Dabei sind unter anderem der eingesparte Personalaufwand in Ardagger und die Abführung von 2,2 Prozent an den Verband berücksichtigt. Derzeit sei es aber schwierig, einem Verband beizutreten, sagte der Politiker. In Niederösterreich müssten alle anderen Gemeinden einen Beschluss fassen, dass eine weitere Gemeinde aufgenommen werden kann. „In der Verwaltungslogik erscheint uns das als überbordender Aufwand – solche Dinge wollen wir bereinigt haben.“