Deutsche Flaute: Bleiben Österreicher Biertrinker?

Unsere deutschen Nachbarn trinken laut aktuellem „Beer Report“ so wenig Bier wie noch nie. Könnte dieser Abwärtstrend auch nach Österreich überschwappen, oder sind unsere Biertrinker so standfest, dass sie den dritten Platz im Ranking dauerhaft verteidigen werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
In Österreich lag der Pro-Kopf-Konsum im Jahr 2024 laut „Beer Report“ der japanischen Kirin Holdings bei 104,6 Liter Bier. Damit landen wir nach Tschechien und Litauen auf Platz drei im internationalen Vergleich.
Anders sieht es in Deutschland aus. Dort ging der Bierabsatz im vergangen Jahr um ganze 6 Prozent zurück. Im Biernationen-Ranking sind unsere Nachbarn damit von Platz 8 auf Platz 10 gerutscht. Gründe für den rückläufigen Bierkonsum sind unter anderem ein gesünderer Lebensstil und geänderte Trinkgewohnheiten.
Was glauben Sie? Wird Österreich weiterhin am Stockerl platziert, oder geht auch bei uns der Bierkonsum zurück? Wie sieht Ihr Trinkverhalten im Vergleich zu den letzten Jahren aus? Welchen Lebensstil im Hinblick auf Alkoholkonsum beobachten Sie bei der jüngeren Generation? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!
