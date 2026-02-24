Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Haustiere: Welche Kuriositäten haben Sie erlebt?

Community
24.02.2026 14:01
Möpse schnarchen zum Beispiel oft extrem laut oder sitzen wie Menschen: Rücken gerade, ...
Möpse schnarchen zum Beispiel oft extrem laut oder sitzen wie Menschen: Rücken gerade, Hinterbeine nach vorne gestreckt und völlig entspannt.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

In Kärnten stürzte sich ein hungriger Uhu auf eine kleine Chihuahua-Hündin – ein extrem seltener Übergriff für beide Tiere und Beobachtende. Welche kuriosen, lustige oder sonderbare Momente haben Sie schon mit ihrem Haustier erlebt?

0 Kommentare

Ein Hund stiehlt beim Abendessen „heimlich“ ein Stück Pizza vom Tisch. Ein Papagei lernt, das Handy-Klingeln zu imitieren. Eine Katze springt elegant auf den Tisch, stolpert über Teller, wirft ein volles Glas um und schaut Sie sofort vorwurfsvoll an, als wollte sie sagen: „Das war deine Schuld!“

Haustiere bescheren ihren Besitzern und Besitzerinnen immer wieder mal lustige oder sonderbare Momente. Man möchte beispielsweise das Bett machen oder den Boden putzen – und das Haustier entscheidet, genau dort zu liegen oder mit den Pfoten alles zu „reparieren“.

Der Mini-Chihuahua nahm all seine Kraft zusammen und konnte sich erfolgreich wehren.
Der Mini-Chihuahua nahm all seine Kraft zusammen und konnte sich erfolgreich wehren.(Bild: Amanda Alamsyah - stock.adobe.com)

Welche kuriosen, lustige oder sonderbare Momente haben Sie schon mit Ihrem Haustier erlebt? Wie ging die Situation aus und wie war Ihre Reaktion auf das Geschehen?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!

 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
24.02.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
183.977 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
179.317 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.265 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3884 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1218 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1076 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Forum
Frage des Tages
Vier Jahre: Letzter Kriegswinter für die Ukraine?
Diskutieren Sie mit!
Wie politisch sollten Musiker sein?
Diskutieren Sie mit!
Würden Sie Mexiko- und USA-Reisen antreten?
Frage des Tages
Lawinengefahr: Sollen Betroffene Einsatz bezahlen?
Frage des Tages
18 Medaillen bei Olympia: Sind Sie zufrieden?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf