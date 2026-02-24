Haustiere: Welche Kuriositäten haben Sie erlebt?

In Kärnten stürzte sich ein hungriger Uhu auf eine kleine Chihuahua-Hündin – ein extrem seltener Übergriff für beide Tiere und Beobachtende. Welche kuriosen, lustige oder sonderbare Momente haben Sie schon mit ihrem Haustier erlebt?
Ein Hund stiehlt beim Abendessen „heimlich“ ein Stück Pizza vom Tisch. Ein Papagei lernt, das Handy-Klingeln zu imitieren. Eine Katze springt elegant auf den Tisch, stolpert über Teller, wirft ein volles Glas um und schaut Sie sofort vorwurfsvoll an, als wollte sie sagen: „Das war deine Schuld!“
Haustiere bescheren ihren Besitzern und Besitzerinnen immer wieder mal lustige oder sonderbare Momente. Man möchte beispielsweise das Bett machen oder den Boden putzen – und das Haustier entscheidet, genau dort zu liegen oder mit den Pfoten alles zu „reparieren“.
Welche kuriosen, lustige oder sonderbare Momente haben Sie schon mit Ihrem Haustier erlebt? Wie ging die Situation aus und wie war Ihre Reaktion auf das Geschehen?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
