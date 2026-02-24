Vorteilswelt
„Er braucht Hilfe!“

Marius-Ex: Habe Mette-Marit und Haakon angefleht

Royals
24.02.2026 14:36
Marius Borg Høibys Ex-Freundin enthüllte vor Gericht, sie habe Mette-Marit angefleht, ihrem Sohn ...
Marius Borg Høibys Ex-Freundin enthüllte vor Gericht, sie habe Mette-Marit angefleht, ihrem Sohn zu helfen.(Bild: APA/AFP/Ane Hem / NTB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Ex-Freundin von Marius Borg Høiby hat das norwegische Kronprinzenpaar nach eigener Aussage um Hilfe für den heute 29-Jährigen angefleht. Das sagte die norwegische Influencerin am Dienstag im Prozess gegen Høiby der Nachrichtenagentur NTB zufolge. 

0 Kommentare

„Ihr müsst ihm helfen, seht ihr nicht, dass er Hilfe braucht?“, habe die Frau demnach zu Høibys Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), und Stiefvater Kronprinz Haakon (52) gesagt.

„Das geht nicht gut aus“
Wie NTB berichtet, habe die Ex-Partnerin dem Kronprinzenpaar vorgeschlagen, Høiby in eine Entzugsklinik zu schicken. „Das geht nicht gut aus“, habe die Norwegerin nach eigenen Angaben hinzugefügt. Die Frau und Høiby waren ein gutes Jahr, von 2022 bis 2023, ein Paar.

„Seht ihr nicht, dass er Hilfe braucht?“, soll die Ex-Freundin von Marius Borg Høiby das ...
(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Høiby muss sich seit Anfang des Monats vor dem Osloer Bezirksgericht verantworten. Er ist in 38 Punkten angeklagt, unter anderem wegen vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht und Körperverletzung.

Die schwersten Vorwürfe hatte er zum Prozess-Auftakt bestritten. Einige andere Taten – darunter Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogenmissbrauch und Verkehrsdelikte – hatte er teilweise eingeräumt.

Mette-Marit hatte tagelang nichts von Marius gehört
Die angebliche Unterhaltung mit Mette-Marit und Haakon fand nach Angaben der Ex-Freundin nach dem Ende der Beziehung mit Høiby statt, schreibt NTB. Demnach soll die Kronprinzessin die Frau kontaktiert haben, nachdem sie tagelang nichts von ihrem Sohn gehört habe.

Als die junge Frau Høiby anschließend anrief, soll sie den Eindruck gehabt haben, er habe geweint. Das norwegische Königshaus hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.


Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wird in Oslo der ...
Schock-Aussage
Opfer im Marius-Prozess: „Er war wie besessen“
18.02.2026
Eiszeit am Hof!
Ehe von Mette-Marit und Haakon auf der Kippe?
24.02.2026
„Abscheulich!“
Epstein-Opfer rechnet im TV mit Mette-Marit ab
18.02.2026

Die Ex-Freundin hatte zuvor auch von Gewalt in der Beziehung mit Høiby berichtet. Unter anderem soll Mette-Marits ältester Sohn die Frau mit der Faust geschlagen haben, sodass sie zu Boden fiel. Das sagte die Ex-Freundin übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor Gericht.

Royals
24.02.2026 14:36
