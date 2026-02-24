Marius-Ex: Habe Mette-Marit und Haakon angefleht

Mette-Marit hatte tagelang nichts von Marius gehört

Die angebliche Unterhaltung mit Mette-Marit und Haakon fand nach Angaben der Ex-Freundin nach dem Ende der Beziehung mit Høiby statt, schreibt NTB. Demnach soll die Kronprinzessin die Frau kontaktiert haben, nachdem sie tagelang nichts von ihrem Sohn gehört habe.