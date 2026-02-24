„Kämpfe weiter!“ Ronaldo wendet sich an Vonn

Legenden unterstützen Legende! Das Instagram-Video von Lindsey Vonn, in dem sie verrät, dass beinahe ein Teil ihres Beines hätte amputiert werden müssen, stößt auf große Resonanz. Neben zahlreichen Ski-Kolleginnen haben mit Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic auch zwei Fußball-Legenden eine Botschaft für die Ski-Queen parat.
„Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben“, kommentiert Ronaldo das jüngste Instagram-Video der US-Amerikanerin. Darin spricht Vonn über die Entwicklungen nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt und dankt ihrem Arzt.
„Legenden steigen immer wieder auf.
„Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet! Er verhinderte eine Amputation, indem er eine Fasziotomie durchgeführt hat. Dabei hat er mein Bein an beiden Seiten aufgeschnitten, sozusagen filetiert, damit es atmen kann“, so die Ski-Queen emotional. Worte, die viele Sportstars bewegt haben. Zahlreiche Ski-Asse zeigten unter dem Beitrag ihre Unterstützung für Vonn.
Und eben auch aus dem Olymp des Fußballs hagelt es Beistand. „Aufgeben ist keine Option“, spricht so auch Zlatan Ibrahimovic der 41-Jährigen Mut zu. Ronaldo ergänzt zudem: „Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden steigen immer wieder auf.“
Dass ihr diese Worte Kraft geben, lässt Vonn gleich auch anklingen. „Das von dir zu hören, bedeutet so viel“, antwortet sie schließlich auf die Nachricht des Fußball-Superstars.
