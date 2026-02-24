Vorteilswelt
Marokkaner empört

Vergewaltigung? PSG-Star Hakimi muss vor Gericht

Fußball International
24.02.2026 13:51
Gegen Achraf Hakimi liegen schwere Anschuldigungen vor.
Gegen Achraf Hakimi liegen schwere Anschuldigungen vor.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain soll wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht kommen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Prozess angeordnet, ein Datum für das Verfahren gibt es noch nicht.

Hakimi reagierte empört auf die Prozessanordnung: „Heute reicht eine Vergewaltigungsanschuldigung, um einen Prozess zu rechtfertigen, obwohl ich sie bestreite und alles zeigt, dass sie falsch ist“, schrieb Hakimi auf X.

Der Prozess werde ermöglichen, dass die Wahrheit ans Licht komme. 2023 hatte eine 24-jährige Frau angegeben, von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. In Medien kursieren unterschiedliche Versionen darüber, was sich bei einem Treffen ereignet haben soll. Die beiden hatten sich demnach über Instagram kennengelernt. Wegen der Ermittlungen war Hakimi unter Justizaufsicht gestellt worden.

Fußball International
24.02.2026 13:51
