Vergewaltigung? PSG-Star Hakimi muss vor Gericht

Der Prozess werde ermöglichen, dass die Wahrheit ans Licht komme. 2023 hatte eine 24-jährige Frau angegeben, von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. In Medien kursieren unterschiedliche Versionen darüber, was sich bei einem Treffen ereignet haben soll. Die beiden hatten sich demnach über Instagram kennengelernt. Wegen der Ermittlungen war Hakimi unter Justizaufsicht gestellt worden.