Erhöhung in Aussicht
Neue US-Zölle von 10% weltweit in Kraft getreten
In den USA sind neue, weltweit geltende Zölle in Höhe von zehn Prozent in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump hatte die entsprechende Ausführungsbestimmung bereits am Freitag unterzeichnet.
Seit Mitternacht Washingtoner Zeit (6 Uhr MEZ) gelten die Abgaben offiziell. Noch am Wochenende hatte Trump angekündigt, den Zollsatz möglicherweise auf 15 Prozent anzuheben. Eine entsprechende Anordnung dazu liegt derzeit jedoch nicht vor.
Das Weiße Haus arbeitet laut einem Regierungsbeamten an einer formellen Verordnung, die den globalen Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen wird, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Zeitplan für die Umsetzung dieser höheren Abgabe sei noch nicht endgültig festgelegt.
Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag viele Zölle Trumps einkassiert. Das hält den US-Präsidenten aber nicht von seinem aggressiven Vorgehen gegen Handelspartner ab. Er hatte die neuen Zölle umgehend angekündigt.
Was will Trump mit seinen Zöllen erreichen?
Trump sieht seine Zölle als Allheilmittel: Vordergründig sollen sie Geld in die Kassen der Regierung spülen und das beklagte Handelsungleichgewicht zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ausgleichen. Nur allzu gerne wirft Trump anderen Staaten wie China vor, die USA jahrelang gelinkt zu haben. Im Kern stört es den Republikaner, dass die USA ein riesiges Handelsbilanzdefizit haben. Das bedeutet, dass die USA mehr Waren aus dem Ausland kaufen. Durch Zölle soll der Preisvorteil von Importen aufgehoben und so die heimische Produktion angekurbelt werden.
