Urteilsbegründung

Deshalb erhielt Rapid nicht die Höchststrafe

Bundesliga
24.02.2026 14:06
Auf die Ausschöpfung der maximalen Geldstrafe (bis 150.000 Euro) wurde verzichtet.
Auf die Ausschöpfung der maximalen Geldstrafe (bis 150.000 Euro) wurde verzichtet.(Bild: sportkrone.at)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hat nach den Derby-Randalen vom 15. Februar Strafen gegen Rapid ausgesprochen – auf die Ausschöpfung der maximalen Geldstrafe (bis 150.000 Euro) wurde allerdings verzichtet. Warum? Das ging aus der Urteilsbegründung hervor. 

0 Kommentare

Die Grün-Weißen müssen eine Geldstrafe von 100.000 Euro sowie Stadionteilsperren bei drei Top-Heimspielen gegen die Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz oder den LASK. Rapid wird dagegen keinen Protest einlegen. Allerdings wurde dabei nicht die maximale Geldstrafe verhängt.

Lesen Sie auch:
100.000 Euro Strafe und Stadion-Teilsperren für Rapid
Nach Derby-Eklat:
Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
24.02.2026

„Wichtige Maßnahme ergreifen“
„Festzuhalten ist, dass von der Ausschöpfung der maximalen Geldstrafe (bis 150.000 Euro) abgesehen werden konnte, da neben der medialen Verurteilung der Vorfälle sowie dem unmittelbaren und freiwilligen Verzicht von Gästefans bei Wiener Derbys die Verantwortlichen des SK Rapid zusätzlich auch im Rahmen des Verfahrens glaubhaft dargelegt haben, weitere wichtige Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Vorfälle zukünftig bestmöglich zu verhindern“, erklärte der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga diesbezüglich.

Die Urteilsbegründung des Senat 1:

  • „Beim letzten Derby wurde durch die missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnik und das Werfen von pyrotechnischen Gegenständen aus dem Gästesektor auf das Spielfeld und in andere Sektoren die Gesundheit der Zuschauer im Stadion und der Aktiven am Spielfeld gefährdet. Zudem führten die Vorfälle zu einer minutenlangen Spielunterbrechung. Aufgrund der Schwere dieser Vorfälle war in einem ersten Schritt die bedingte Strafe vom Urteil vom 1. Oktober 2024 zu widerrufen.
  • Der proaktive freiwillige Verzicht des SK Rapid auf Gästefans bei Wiener Derbys ist nach Ansicht des Senat 1 ein richtiger Schritt. Ergänzend wird daher auch als verpflichtende Sicherheitsmaßnahme vom Senat 1 festgehalten, dass für die nächsten drei Jahre ab verbandsinterner Rechtskraft keine Gästefans bei Wiener Derbys in der Generali Arena zugelassen sind. Der SK Rapid darf damit in den jeweiligen Auswärtsderbys das Kartenkontingent für den Gästesektor nicht in Anspruch nehmen.
  • Zudem wird eine Geldstrafe von 100.000 Euro verhängt. Festzuhalten ist, dass von der Ausschöpfung der maximalen Geldstrafe (bis 150.000 Euro) abgesehen werden konnte, da neben der medialen Verurteilung der Vorfälle sowie dem unmittelbaren und freiwilligen Verzicht von Gästefans bei Wiener Derbys die Verantwortlichen des SK Rapid zusätzlich auch im Rahmen des Verfahrens glaubhaft dargelegt haben, weitere wichtige Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Vorfälle zukünftig bestmöglich zu verhindern.“

Rapid-Fans hatten beim 0:2 vor eineinhalb Wochen im Austria-Stadion in den letzten Spielminuten Böller und andere pyrotechnische Gegenstände aufs Feld geworfen. Einige dieser Gegenstände landeten auch im angrenzenden Sektor, die Partie wurde vom Referee für rund zehn Minuten unterbrochen. Es war das erste Derby nach vier Kräftemessen der Erzrivalen, bei dem wieder Auswärtsfans zugelassen waren.

Bundesliga
24.02.2026 14:06
