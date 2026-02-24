Mit Eisenstange auf Lieferanten eingeschlagen

Weil ein moldawischer Lieferant (43) den Lkw anderer Lieferanten blockiert hat, ist es Montagfrüh zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Zulieferern gekommen. Der Vorfall ereignete sich vor einer Firma in Viktring. Der Laster des Moldawen soll den Lkw der anderen beiden Lieferanten – einem 50-jährigen Spanier und einem senegalesischen Lieferanten (50) – blockiert haben.