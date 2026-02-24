Vorteilswelt
Wegen Parksituation

Mit Eisenstange auf Lieferanten eingeschlagen

Kärnten
24.02.2026 11:36
Die Polizei musste ausrücken.
Die Polizei musste ausrücken.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Völlig eskaliert ist der Streit zwischen Lieferanten im Kärntner Viktring. Mit einer Eisenstange schlug einer auf den anderen ein. Doch dem nicht genug, auch ein Klagenfurter wurde dabei verletzt.  

Weil ein moldawischer Lieferant (43) den Lkw anderer Lieferanten blockiert hat, ist es Montagfrüh zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Zulieferern gekommen. Der Vorfall ereignete sich vor einer Firma in Viktring. Der Laster des Moldawen soll den Lkw der anderen beiden Lieferanten – einem 50-jährigen Spanier und einem senegalesischen Lieferanten (50) – blockiert haben. 

Der Streit eskalierte, der Spanier griff zu einer Eisenstange und schlug mit dieser auf den 43-Jährigen ein. Auch der Lkw des 43-Jährigen wurde beschädigt. 

Streitschlichten misslungen
Den wilden Vorfall beobachtete ein Klagenfurter (56) über eine Sicherheitskamera und machte sich daraufhin auf den Weg zum Parkplatz. Doch der Versuch einer Streitschlichtung misslang, der Kärntner wurde vom senegalesischen Lieferanten zu Boden gestoßen und dabei verletzt. Der Mann musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die beiden Täter werden angezeigt. 

Kärnten
24.02.2026 11:36
