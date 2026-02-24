Jetzt Leichtöl bei Mollner Probebohrung entdeckt

Nach der verordneten Sommerpause der Probebohrungen im Mollner Jaidhaustal hatte das österreichisch-australische Explorationsunternehmen ADX im Februar wieder die Arbeit aufgenommen. Nun wurden erste Ergebnisse der Bohrstelle „Welchau-1“ präsentiert: Leichtöl mit derselben Dichte wie das aus einer anderen Probe, das aus größerer Tiefe gewonnen wurde.