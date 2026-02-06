In Molln wird wieder nach Bodenschätzen gebohrt

Kritik von Umweltschützern

Kritiker und Umweltschützer bezeichneten die Suche nach fossilen Brennstoffen als unzeitgemäß und störten sich vor allem an der direkten Nachbarschaft der Bohrstelle zu Naturparks und dem Nationalpark Kalkalpen. Zuletzt gab der Verwaltungsgerichtshof den Umweltschutzorganisationen recht: Die Zurückweisung ihrer Beschwerden gegen den positiven Bohrbescheid durch das oberösterreichische Landesverwaltungsgericht war rechtswidrig gewesen.