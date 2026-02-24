Autoreifen von Unterhaus-Kicker aufgeschlitzt

„Ich bin etwas geschockt. Zuerst dachte ich, es sei nur ein normaler Platter“, sagte Bischofshofens Mirel Kahrimanovic auf „Krone“-Anfrage. Besonders ärgerlich für den Kicker: Laut derzeitigen Informationen gibt es weder Zeugen noch Überwachungskameras, die Hinweise auf den oder die Täter liefern könnten.