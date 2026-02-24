Vorteilswelt
„Bin geschockt!“

Autoreifen von Unterhaus-Kicker aufgeschlitzt

Salzburg
24.02.2026 11:00
Deutlich ersichtlich die Einschnittstelle am beschädigten Reifen.
Deutlich ersichtlich die Einschnittstelle am beschädigten Reifen.
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Unbekannte Täter sollen während einer laufenden Trainingseinheit eines Fußball-Westligisten einen Reifen eines geparkten Fahrzeugs aufgeschlitzt haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Besitzers, einem Salzburger Unterhaus-Kicker, am Montagabend. Die Polizei ermittelt bereits.

„Ich bin etwas geschockt. Zuerst dachte ich, es sei nur ein normaler Platter“, sagte Bischofshofens Mirel Kahrimanovic auf „Krone“-Anfrage. Besonders ärgerlich für den Kicker: Laut derzeitigen Informationen gibt es weder Zeugen noch Überwachungskameras, die Hinweise auf den oder die Täter liefern könnten.

Die Hintergründe der möglichen Tat sind bislang unklar: „Ich wüsste nicht, dass ich mit jemandem im Ort oder im Team ein Problem hätte“, so Kahrimanovic weiter.

Zitat Icon

Zuerst dachte ich, es sei nur ein normaler Platten.

Mirel KAHRIMANOVIC, Bischofshofener SK

Bischofshofen-Kicker erstattet Anzeige
Der Spieler erstattete am Vormittag Anzeige bei der Polizei. Wie die Polizei Bischofshofen der „Krone“ bestätigte, laufen bereits die Ermittlungen. Der Westligist bittet zudem über die sozialen Netzwerke um Mithilfe.

Salzburg
24.02.2026 11:00
