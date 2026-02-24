„Diese Serie zu gewinnen wäre ein Ritterschlag“
Motorsport in Amerika
Der Salzburger Rennfahrer Philipp Eng fährt auch in der kommenden Saison vorwiegend in Nordamerika. In der IMSA-Langstreckenserie will der 35-Jährige um den Titel kämpfen. Der Start in die Saison verlief jedoch alles andere als nach Wunsch.
Wie schon zuletzt wird Philipp Eng auch heuer großteils auf nordamerikanischen Rennstrecken daheim sein. Der Salzburger startet in diesem Jahr erneut in der IMSA-Serie, die in den USA ein hohes Ansehen genießt. „Zuschauerrekorde werden regelmäßig gebrochen. Diese Langstrecken-Serie zu gewinnen wäre für mich ein Ritterschlag“, sagt der 35-Jährige. Der Start in die Saison verlief mit Platz acht in Daytona aber nicht optimal. „Unsere Strategie ging nicht auf, wir kamen zu früh an die Box“, weiß er.
