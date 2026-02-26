Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK-Steuerspartage

Kärntner lassen 25 Millionen Euro liegen!

Kärnten
26.02.2026 18:01
Der lange traditionelle Weg per Formular kann noch beschritten werden, statt Finanzonline mit ...
Der lange traditionelle Weg per Formular kann noch beschritten werden, statt Finanzonline mit einfachem Code ist aber nur noch die Veranlagung mittels ID Austria möglich – und da tun sich immer wieder Probleme auf, wie der AK-Präsident weiß.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Heuer gibt es gleich zwei Zeiträume für die Steuerspartage bei der Arbeiterkammer, denn die Umstellung auf ID Austria bei FinanzOnline dürfte für Verzögerungen sorgen. Die AK ruft zum „Lohnsteuerausgleich“ auf: Es sei Geld, auf das jeder Anspruch hat – und jeder Euro zählt.

0 Kommentare

Seit 1989, seit die Arbeiterkammer den kostenlosen Steuerservice anbietet, hat sich im Steuerrecht und in der Abwicklung der Arbeitnehmerveranlagung, des sogenannten Lohnsteuerausgleichs, einiges verändert. Geblieben ist die Hilfe der Arbeiterkammer, die sich finanziell auszahlen kann.

AK-Präsident Günther Goach, AK-Direktorin Susanne Kißlinger, AK-Direktorin-Stellvertreterin ...
AK-Präsident Günther Goach, AK-Direktorin Susanne Kißlinger, AK-Direktorin-Stellvertreterin Irene Hochstetter-Lackner und Jürgen Kopeinig (Leiter Abteilung Wirtschafts- und Steuerpolitik) (v.r.)(Bild: JOHANNES PUCH)

Im Vorjahr gab es 33.756 Steuer-Beratungen für Kärntner AK-Mitglieder. „Diese Kärntnerinnen und Kärntner durften sich über eine Steuerrückzahlung von insgesamt knapp 13,4 Millionen Euro freuen“, ist AK-Präsident Günther Goach stolz, denn „Jeder Euro zählt!“ Und zu viel Geld bleibt liegen, weil Menschen keinen Steuerausgleich beantragen, obwohl sie Anspruch darauf haben. „25 Millionen Euro holen allein die Kärntnerinnen und Kärntner nicht ab“, so Goachs Schätzung.

Zitat Icon

Holen Sie Ihr Geld zurück! Oft scheitern Anträge nicht am Anspruch, sondern an unvollständigen Nachweisen. Unsere Experten wissen, worauf es ankommt.

Günther Goach, AK-Präsident

Ein Vater hat mit der Hilfe der Arbeiterkammer eine Steuergutschrift von 3800 Euro bekommen: Er hatte bei der Arbeitnehmerveranlagung, oft Lohnsteuerausgleich genannt, die täglichen Fahrten zu einem lebensgefährlich verletzten Sohn ins Spital als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht. Das Finanzamt lehnte den Antrag ab.  Durch das Steuerteam der AK Kärnten kam Bewegung in den Fall: Ärztliche Bestätigungen wurden vorgelegt. Der Kärntner erhielt eine Steuergutschrift in der Höhe von 3800 Euro.

Kopeinig und Goach: Wer sich mit der ID Austria selbst schwer tut, kann einen Bevollmächtigen ...
Kopeinig und Goach: Wer sich mit der ID Austria selbst schwer tut, kann einen Bevollmächtigen für dne Umgang damit benennen.(Bild: JOHANNES PUCH)

Manch einer weiß nicht, was er geltend machen könnte, manch einer will sich die Zeit für den „Lohnsteuerausgleich“ nicht nehmen, fürchtet, es könnte kompliziert sein. Die Arbeiterkammer unterstützt und gibt Tipps. Belege sammeln muss man allerdings selbst das ganze Jahr über.

Nur mit ID Austria!
Und ab heuer ist auch notwendig, vor dem Besuch bei der AK einen funktionierenden ID Austria-Zugang zu haben, denn bei FinanzOnline braucht man seit Herbst des Vorjahres eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. „Das klingt komplizierter als es ist“, so Jürgen Kopeinig, der Leiter AK-Abteilung Wirtschafts- und Steuerpolitik. „Wer bis März noch keine ID Austria hat, kann bis zu den Terminen im Mai ,aufrüsten’“, erklärt Kopeinig, warum es heuer erstmals zwei Zeiträume gibt.

Hilfe auf der BH und auf gewissen Gemeindeämtern
Wo einem beim Einrichten der ID Austria geholfen wird, hat das Innenministerium zusammengefasst auf https://www.bmi.gv.at/615/start.aspx

„Digital zu werden ist sinnvoll, es vereinfacht die Verwaltung, es ist eine Entlastung in der Bürokratie. Aber wichtig sind einfache Zugänge“, so Günther Goach, der erst in drei bis vier Jahren einen richtig lockeren Umgang mit ID Austria in Verbindung mit FinanzOnline erwartet.

Zitat Icon

Vier Experten in Klagenfurt und 18 in den AK-Bezirksstellen – insgesamt 22 Personen sind für die Steuerspartage abgestellt.

Jürgen Kopeinig, Leiter der AK-Abteilung Wirtschafts- und Steuerpolitik

In den Aktionszeiträumen der Steuerspartage gibt es ausgedehnte Beratungszeiten: Montag bis Samstag!

Wann? Wo? Wie?

Am 2. März starten die heurigen Steuerspartage der Arbeiterkammer Kärnten. Heuer werden sogar zwei Zeiträume angeboten: von 2. März bis 3. April sowie von 4. bis 30. Mai.

Terminvereinbarung online unter kaernten.arbeiterkammer.at/steuer 

oder in den Arbeiterkammer-Bezirksstellen per Telefon von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr

oder per AK-Serviceline 050 477 – 3002

 

Hilfe in Form von Onlinerechnern, Formularen, Musterbriefen, Steuertipps, der Broschüren „Steuer sparen“, „Steuertipps für Eltern“, „Familienbonus Plus“ oder „Steuerrecht kompakt“ auf kaernten.arbeiterkammer.at/steuer

Lesen Sie auch:
Die Arbeiterkammer setzte sich für die Frau an.
Trotz Arbeitsunfalls
Erst nach AK-Intervention: Frau bekam Krankengeld
17.02.2026
Was die Arbeiterkammer Kärnten fordert
Wichtige Posten sind nicht mehr absetzbar

“Wohnraum ist knapp, es braucht also Anreize für die Wohnraumschaffung, aber die Kosten dafür und für die Sanierung sind seit Jahren nicht mehr absetzbar. Wohnraumschaffungskosten wieder absetzbar zu machen, ist ein Gebot der Stunde“, so Goach. Auch Kosten für private Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen müssen, so Goach, wieder als Sonderausgaben absetzbar sein. Ein weiteres Thema ist das Kilometergeld: „Statt des Pendlerpauschales braucht es einen kilometerabhängigen Absetzbetrag“, so der AK-Präsident. Er fordert auch eine inflationsangepasste Erhöhung des Kilometergeldes und eine kontinuierliche Anpassung an die Inflation.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
26.02.2026 18:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.102 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.740 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.400 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2593 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1065 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1059 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Kärnten
AK-Steuerspartage
Kärntner lassen 25 Millionen Euro liegen!
Genuss in Kärnten
Neuer Slow Food-Guide zum zehnjährigen Jubiläum
Komödie in Moosburg
Die drei lustigen Witwen lassen es krachen
WAC-Vertrag läuft aus
Rnic: „Ziel ist es, in den Profifußball zu kommen“
Krone Plus Logo
Stärkster Reisetrend
Ausprobiert: Warum Wintercamper die Kälte lieben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf