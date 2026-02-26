Kärntner lassen 25 Millionen Euro liegen!

Am 2. März starten die heurigen Steuerspartage der Arbeiterkammer Kärnten. Heuer werden sogar zwei Zeiträume angeboten: von 2. März bis 3. April sowie von 4. bis 30. Mai.

Terminvereinbarung online unter kaernten.arbeiterkammer.at/steuer

oder in den Arbeiterkammer-Bezirksstellen per Telefon von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr

oder per AK-Serviceline 050 477 – 3002

Hilfe in Form von Onlinerechnern, Formularen, Musterbriefen, Steuertipps, der Broschüren „Steuer sparen“, „Steuertipps für Eltern“, „Familienbonus Plus“ oder „Steuerrecht kompakt“ auf kaernten.arbeiterkammer.at/steuer