„Die besten Ski-Trainer gehören in den Nachwuchs“

Nicht viel ging für Österreichs Ski-Herren bei den Olympischen Spielen! Nur zwei Medaillen konnte man aus Italien mitnehmen. „Sie sind schon gut, aber ich glaube, sie machen sich zu viel Druck“, so Ex-Ass Christian Mayer. „Wenn es nicht gleich läuft, ist es schwer. Dann wurde am Material gebastelt, was man meiner Meinung nach unter der Saison nicht machen sollte!“