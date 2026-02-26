„Die besten Ski-Trainer gehören in den Nachwuchs“

LIVE: Böser Lawal-Patzer bringt Genk in Rückstand!
Europa-League-TICKER
Für Österreichs Ski-Herren lief es bei den Olympischen Spielen in Italien nicht rund! Ex-ÖSV-Ass Christian Mayer erzählt der „Kärntner Krone“ was man von der Schweiz lernen kann, plaudert über den Nachwuchs und weiß was Dinkelkeks-Muttis wollen!
Nicht viel ging für Österreichs Ski-Herren bei den Olympischen Spielen! Nur zwei Medaillen konnte man aus Italien mitnehmen. „Sie sind schon gut, aber ich glaube, sie machen sich zu viel Druck“, so Ex-Ass Christian Mayer. „Wenn es nicht gleich läuft, ist es schwer. Dann wurde am Material gebastelt, was man meiner Meinung nach unter der Saison nicht machen sollte!“
