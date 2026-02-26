Party und Alkohol: Königsdisziplin gemeistert

Bei der Party angekommen, wurde mir gleich ein Bier in die Hand gedrückt. Und ja: Nach einer halben Stunde war das Verlangen riesig. Ein Freund bot mir stattdessen ein kleines weißes Beutelchen an: Snus. Noch nie probiert – und schon steckte ich es mir zwischen Oberlippe und Zahnfleisch. Es brannte – höllisch. Dann kam die Übelkeit – sie stieg langsam vom unteren Magen nach oben: Ich musste mich übergeben.