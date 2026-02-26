Vorteilswelt
Party und Alkohol: Königsdisziplin gemeistert

Kärnten
26.02.2026 20:00
Party, Alkohol und ausgelassene Stimmung: der Nährboden für das Verlangen nach Zigaretten – ...
Party, Alkohol und ausgelassene Stimmung: der Nährboden für das Verlangen nach Zigaretten – nicht mit mir!(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Tag acht ohne Zigarette: Eine Geburtstagsfeier wird zur echten Bewährungsprobe und zur bisher größten Herausforderung auf dem Weg zum Nichtraucher. Snus empfehle ich nicht!

0 Kommentare

„Bist du noch immer tschiklos?“ oder „Du Wahnsinniger!“ – Täglich erreichen mich Nachrichten von Freunden und Familie. Was mich besonders freut: Auch von Ihnen, liebe Leser, bekomme ich viele unterstützende Botschaften. Mittlerweile bin ich bei Tag acht angekommen. Die bisher größte Herausforderung war die Geburtstagsfeier am vergangenen Samstag.

„Alkohol und Party – das ist die Königsdisziplin! Wenn du das schaffst, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen“, meinte meine bessere Hälfte. Und sie muss es wissen: Schließlich hat sie vor sechs Jahren mit dem Rauchen aufgehört.

Was macht man, wenn man aufs Taxi wartet?
Schon auf dem Weg zur Feier kam das erste Verlangen. Ich rief ein Taxi – und kaum hatte ich aufgelegt, dachte ich: „So, und jetzt noch schnell eine... oh nein, ich darf ja nicht. Aber was mache ich stattdessen? Einfach dastehen und nichts tun? Ich fühl’ mich unwohl.“

Geburtstagskind Martina wurde mit Geschenken überrascht.
Geburtstagskind Martina wurde mit Geschenken überrascht.(Bild: Christian Krall)

Bei der Party angekommen, wurde mir gleich ein Bier in die Hand gedrückt. Und ja: Nach einer halben Stunde war das Verlangen riesig. Ein Freund bot mir stattdessen ein kleines weißes Beutelchen an: Snus. Noch nie probiert – und schon steckte ich es mir zwischen Oberlippe und Zahnfleisch. Es brannte – höllisch. Dann kam die Übelkeit – sie stieg langsam vom unteren Magen nach oben: Ich musste mich übergeben.

Snus und ich werden keine Freunde
So viel steht fest: Snus und ich werden keine Freunde. Die kurze Auszeit auf der Toilette hatte allerdings einen positiven Nebeneffekt – das Rauchverlangen war fürs Erste verschwunden. Der restliche Abend blieb schwierig, aber ich habe durchgehalten. Die Königsdisziplin hab’ ich gerockt.

Einen ganzen Tag...

...und drei Stunden hab ich laut meiner „Nichtraucher-App“ an Lebenszeit gewonnen. 151 Zigaretten hab ich nicht geraucht und 56 Euro hab ich mir gespart – da geht sich ein schönes Mittagessen aus. 

Ganz vorbei ist die Reise allerdings noch nicht. Immer wieder kommt der Gedanke auf, sich „nur schnell eine anzurauchen“. Ein Gespräch mit einer Psychologin der Lungenabteilung soll mir nun zusätzlich helfen, stark zu bleiben. Sie lesen von mir. 

