Klausel im Arena-Vertrag! Austria-Rauswurf möglich

Das Insolvenzverfahren der Austria Klagenfurt wird bald rechtskräftig. Auf einen Rekurs wurde beim Zweitligisten ja bekanntlich verzichtet. Die Frühjahrssaison will Neo-Präsident Helmut Kaltenegger sichern – mit einer Finanzspritze von rund 600.000 Euro. Geflossen ist das Geld noch nicht, das soll aber in den kommenden Tagen aber geschehen.