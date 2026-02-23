„2016 vs. 2026“-Trend: Was Österreich bewegte

Wer Plattformen wie TikTok oder Instagram nutzt, kommt an dem „2016 vs. 2026“-Trend nicht vorbei. Schon seit Jahresanfang hagelt es Postings mit Fotos aus und Erinnerungen an „die gute alte Zeit“ vor zehn Jahren. Damals, vor der Pandemie und Künstlicher Intelligenz. Alan Walker stand mit dem Lied „Faded“ unangefochten auf Platz eins der österreichischen Jahrescharts. Auf den Straßen sah man viele Menschen mit Bomberjacken, Halsbändern und zerrissenen Jeans um die Hüften.