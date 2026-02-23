Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖGB und AK beklagen:

Firmen interessieren sich wenig für Lehrlinge

Wirtschaft
23.02.2026 16:52
Österreichs Betriebe nehmen so wenige Lehrlinge wie noch nie auf (Symbolbild).
Österreichs Betriebe nehmen so wenige Lehrlinge wie noch nie auf (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Arbeiterkammer (AK) beklagen, dass Firmen immer weniger Lehrlinge aufnehmen. Im Vorjahr habe es einen historischen Tiefstand gegeben. Demnach wurden insgesamt 27.546 Jugendliche im ersten Lehrjahr aufgenommen.

0 Kommentare

Das seien um 10.000 Lehrlinge weniger gewesen als vor 20 Jahren. „Es braucht einen Ausbildungsfonds, in den jene Betriebe einzahlen, die zwar Lehrlinge ausbilden könnten, das aber nicht tun“, sagte die Chefin der Gewerkschaftsjugend, Laura Zandonella. Eine sinkende Zahl an Ausbildungsbetrieben senke „die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nachhaltig“, ergänzte AK-Präsidentin Renate Anderl. Aktuell suchen 24.506 Jugendliche eine Lehrstelle. Sie sind entweder beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt oder absolvieren eine Schulung oder überbetriebliche Ausbildung.

Gleichzeitig sind fast 6000 Lehrstellen ausgeschrieben. Damit beide Seiten zusammenkommen, fordern ÖGB, AK und Gewerkschaftsjugend Vermittlungsangebote und eine Bereitschaft der Betriebe, „sich um die Jugendlichen zu bemühen“.

In Österreich suchen deutlich mehr Jugendliche eine Lehrstelle, als es Angebote gibt:

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung fehlender Lehrstellen in Österreich von 2019 bis 2026, jeweils Ende Jänner. Die Zahl der Jugendlichen ohne Lehrstelle schwankt zwischen rund 19.700 und 24.500. Die offenen Lehrstellen liegen zwischen etwa 4.000 und 8.500, mit einem Höchstwert im Jahr 2023. Quelle: Eigene Berechnung AK, ÖGB, AMS, WKÖ.

Industrie: „140.000 Euro pro Lehrling“
Dass die Zahl der Unternehmen, die Lehrlinge aufnehme, zurückgehe, bestätigte auch die Industriellenvereinigung (IV). Sie gab zu bedenken, dass eine Firma rund 140.000 Euro pro Lehrling investieren würde. Unternehmen, die ausbilden, bräuchten eine finanzielle Absicherung. Zudem seien in der Schule mehr und bessere Berufsorientierung sowie mehr Grundkompetenzen nötig, etwa durch eine Bildungspflicht bis 14 Jahre. „Gemeinsam mit den dann hoffentlich durchgängig qualitätsgesicherten und digitalisierten Berufsschulen kann die Lehrausbildung zu jenem Grundpfeiler werden, als den wir sie heute schon verstehen wollen“, sagte IV-Generalsekretär, Christoph Neumayer.

Lesen Sie auch:
Anja Lang (18) lernt Köchin in Bruck an der Mur und träumt davon, irgendwann ein eigenes ...
Viel weniger Stellen
Wirtschaft kränkelt: Was Lehrlinge nun erwartet
17.01.2026
Fachkräfte-Kollaps
Firmen schlagen Alarm: So wenig Lehrlinge wie nie
15.02.2025

Die AK, Gewerkschaftsjugend und der ÖGB fordern zudem eine Reform der Lehrabschlussprüfung (LAP), die modernisiert und österreichweit vereinheitlicht abgehalten werden sollte. In der Mitte der Lehrzeit brauche es einen Check der Kompetenzen inklusive Rückmeldung und vor der LAP solle es eine zweiwöchige Freistellung geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
23.02.2026 16:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.340 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
169.548 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
158.288 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3545 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Wer muss zittern?
Am Flohmarkt zu viel schwarz verkauft: Mega-Strafe
Hohe Lohnnebenkosten
Marterbauer will Senkung diskutieren, wenn …
Währung sackt ab
Trumps Zollchaos setzt Bitcoin unter Druck
ÖGB und AK beklagen:
Firmen interessieren sich wenig für Lehrlinge
Vier Jahre Krieg
500 Milliarden für Ukraine-Wiederaufbau notwendig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf