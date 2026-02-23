Firmen interessieren sich wenig für Lehrlinge

Industrie: „140.000 Euro pro Lehrling“

Dass die Zahl der Unternehmen, die Lehrlinge aufnehme, zurückgehe, bestätigte auch die Industriellenvereinigung (IV). Sie gab zu bedenken, dass eine Firma rund 140.000 Euro pro Lehrling investieren würde. Unternehmen, die ausbilden, bräuchten eine finanzielle Absicherung. Zudem seien in der Schule mehr und bessere Berufsorientierung sowie mehr Grundkompetenzen nötig, etwa durch eine Bildungspflicht bis 14 Jahre. „Gemeinsam mit den dann hoffentlich durchgängig qualitätsgesicherten und digitalisierten Berufsschulen kann die Lehrausbildung zu jenem Grundpfeiler werden, als den wir sie heute schon verstehen wollen“, sagte IV-Generalsekretär, Christoph Neumayer.