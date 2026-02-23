Wie politisch sollten Musiker sein?

Dass Herbert Grönemeyer sein Konzert auch dafür nutzte, politische Statements abzugeben, stößt einigen Menschen sauer auf. Auf der anderen Seite der Skala fiel hingegen Xavier Naidoo vor kurzem mit fragwürdigen Äußerungen auf. Damit steht wieder einmal die Frage im Raum, wieviel politische Meinung auf der Konzertbühne Platz hat. Was meinen Sie dazu?
Musiker haben durch ihre Songs und ihre Konzerte eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, auf Missstände aufmerksam zu machen. Doch bis zu welchem Maß sollte diese Plattform für politische Meinungen der Künstler genutzt werden? Sollten sie ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit erheben oder sich auf ihre Kunst beschränken?
Sehen Sie es ebenfalls als Aufgabe der Künstler, sich gesellschaftlich zu engagieren und politisch zu positionieren? Wie viel Verantwortung tragen Promis in der heutigen Zeit, wenn es um politische Themen geht?
Was meinen Sie: Sollten sich Künstler öffentlich zu politischen Themen äußern und sich positionieren? Sollten sie ihre Reichweite für politisches Engagement nutzen und auf Missstände aufmerksam machen, oder sich ausschließlich auf ihre Kunst konzentrieren? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
