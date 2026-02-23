Vorteilswelt
Jeder Kiebitz zählt!

Dramatischer Absturz beim Jahresvogel 2026

Tierecke
23.02.2026 17:11
Die Kiebitze gehören zu den Kurzstreckenziehern unter den Zugvögeln.
Die Kiebitze gehören zu den Kurzstreckenziehern unter den Zugvögeln.
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Nur noch jeder zweite ist geblieben: Wenn bald die Kiebitze aus dem Mittelmeerraum nach Österreich zurückkehren, zeigt sich das ganze Ausmaß des Rückgangs. Der Kiebitz – Jahresvogel 2026 – steht damit symbolisch für das dramatische Artensterben in unserer Agrarlandschaft.

0 Kommentare

Noch flattern sie ein: Bis zu 300 Tiere wurden zuletzt in Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland gesichtet. Im März des Vorjahres sorgte sogar ein Trupp von rund 2.000 Vögeln im Nordburgenland für Staunen. Doch die Freude trügt: Österreichweit gibt es nur noch rund 3.800 bis 6.900 Brutpaare.

Bestände gehen zurück
Auf der Roten Liste gilt der Kiebitz bereits als potenziell gefährdet – auf der Ampelliste der Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“ steht er in der höchsten Stufe. Besonders dramatisch ist die Brutzeit ab März. Während die Männchen mit spektakulären Balzflügen um Weibchen werben, werden viele Nester Opfer moderner Landwirtschaft.

Im März vergangenen Jahres wurde der größte gemeldete Trupp mit rund 2.000 Kiebitzen im ...
Im März vergangenen Jahres wurde der größte gemeldete Trupp mit rund 2.000 Kiebitzen im Nordburgenland dokumentiert

Bodenbearbeitung, Düngung, Einsaat oder frühe Mahd zerstören unabsichtlich ganze Gelege – noch bevor die Küken schlüpfen. „Viele Erstgelege werden im April vollständig vernichtet“, warnt Projektleiter Daniel Leopoldsberger von BirdLife.

Doch es gibt Hoffnung! Mit einfachen Maßnahmen könnten Landwirte aktiv helfen: sogenannte „Kiebitz-Inseln“, also bis Mitte Juni unbewirtschaftete Flächen, verzögerte Aussaat von Mais oder Soja sowie das gezielte Markieren von Nestern zeigen bereits Wirkung.

Auch Feuchtwiesen, Brachen und kleine Wasserflächen – sogenannte Sutten – bieten lebenswichtigen Raum. Die Botschaft der Naturschützer ist klar: Moderner Ackerbau und Artenschutz schließen einander nicht aus. Denn am Ende gilt: Jeder Kiebitz zählt!

Tierecke
23.02.2026 17:11
