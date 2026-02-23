Dramatischer Absturz beim Jahresvogel 2026

Noch flattern sie ein: Bis zu 300 Tiere wurden zuletzt in Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland gesichtet. Im März des Vorjahres sorgte sogar ein Trupp von rund 2.000 Vögeln im Nordburgenland für Staunen. Doch die Freude trügt: Österreichweit gibt es nur noch rund 3.800 bis 6.900 Brutpaare.