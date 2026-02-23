Dramatischer Absturz beim Jahresvogel 2026

Nur noch jeder zweite ist geblieben: Wenn bald die Kiebitze aus dem Mittelmeerraum nach Österreich zurückkehren, zeigt sich das ganze Ausmaß des Rückgangs. Der Kiebitz – Jahresvogel 2026 – steht damit symbolisch für das dramatische Artensterben in unserer Agrarlandschaft.
Noch flattern sie ein: Bis zu 300 Tiere wurden zuletzt in Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland gesichtet. Im März des Vorjahres sorgte sogar ein Trupp von rund 2.000 Vögeln im Nordburgenland für Staunen. Doch die Freude trügt: Österreichweit gibt es nur noch rund 3.800 bis 6.900 Brutpaare.
Bestände gehen zurück
Auf der Roten Liste gilt der Kiebitz bereits als potenziell gefährdet – auf der Ampelliste der Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“ steht er in der höchsten Stufe. Besonders dramatisch ist die Brutzeit ab März. Während die Männchen mit spektakulären Balzflügen um Weibchen werben, werden viele Nester Opfer moderner Landwirtschaft.
Bodenbearbeitung, Düngung, Einsaat oder frühe Mahd zerstören unabsichtlich ganze Gelege – noch bevor die Küken schlüpfen. „Viele Erstgelege werden im April vollständig vernichtet“, warnt Projektleiter Daniel Leopoldsberger von BirdLife.
Doch es gibt Hoffnung! Mit einfachen Maßnahmen könnten Landwirte aktiv helfen: sogenannte „Kiebitz-Inseln“, also bis Mitte Juni unbewirtschaftete Flächen, verzögerte Aussaat von Mais oder Soja sowie das gezielte Markieren von Nestern zeigen bereits Wirkung.
Auch Feuchtwiesen, Brachen und kleine Wasserflächen – sogenannte Sutten – bieten lebenswichtigen Raum. Die Botschaft der Naturschützer ist klar: Moderner Ackerbau und Artenschutz schließen einander nicht aus. Denn am Ende gilt: Jeder Kiebitz zählt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.