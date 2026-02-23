Liza Minnelli: Meine Mutter wurde „vergiftet“

Danach wurde ihr Liebesleben zunehmend zu dem, was Andy Warhol in seinen Tagebüchern als „kompliziert“ beschrieb: Sie begann eine Affäre mit Peter Sellers, während sie offiziell noch mit Allen verheiratet und gleichzeitig mit Desi Arnaz Jr. (dem Sohn von Lucille Ball und Desi Arnaz) verlobt war. Ihr zweiter Ehemann wurde Jack Haley Jr. – der Sohn des Schauspielers, der an der Seite von Mutter Judy in „Der Zauberer von Oz“ den Blechmann spielte. Während dieser Ehe soll Liza laut Warhols Tagebüchern parallel Affären mit Martin Scorsese und Mikhail Baryshnikov gehabt haben.