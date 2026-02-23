Immer mehr Nichtraucher haben Lungenkrebs

Umweltverschmutzung kann Krebs begünstigen

In einer großangelegten Untersuchung analysierten Forscher die Tumorzellen von Betroffenen, die nie geraucht haben. Sie fanden heraus, dass ein Teil der genetischen Veränderungen denen gleichen, die sonst bei Rauchern auftreten. Diese hingen mit der Feinstaubbelastung am Wohnort der Patienten zusammen. Ein Forscher meinte, die Umweltverschmutzung könne ruhende, schon vorgeschädigte Zellen „aufwecken“ und sie dazu bringen, Tumore zu bilden.