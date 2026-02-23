Graz: Blutige Fehde junger Syrer endet vor Gericht

Mordversuch mit Messer

Bewaffnet mit Pistolen, Messern, Macheten und Eisenstangen sollen sie laut Anklage in Grazer Parks ihren Kontrahenten aufgelauert und sie mit ihren Waffen malträtiert haben. Einem stachen sie ins Gesäß. Ein anderer Gegner wurde in den Rücken gestochen – was als Mordversuch angeklagt wurde. Um die Opfer einzuschüchtern, schossen Bandenmitglieder neben deren Füße in den Boden, schlugen sie nieder, ließen sie knien und erniedrigten sie.