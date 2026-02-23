Mehrwert-Woche: Genussurlaub am Längsee

Manchmal braucht es nicht viel, um dem Alltag zu entkommen – nur den richtigen Ort. Direkt am idyllischen Längsee gelegen, lädt das Hotel Fasching in Mittelkärnten zu einer besonderen Auszeit ein. Der Mehrwert-Woche.
Mit der Mehrwert-Woche wird Urlaub hier nicht nur entspannend, sondern auch besonders attraktiv: Sieben Nächte bleiben, nur sechs bezahlen – und dabei zahlreiche Extras genießen.
Urlaub zum Vorteilspreis
Die Mehrwert-Woche ist in ausgewählten Zeiträumen vom 28. März bis 23. Mai, vom 6. bis 20. Juni sowie vom 29. August bis 11. November 2026 buchbar. Gäste nächtigen im Komfortzimmer und genießen eine Genießer-Halbpension, die regionale Kulinarik und echte Kärntner Gastlichkeit vereint.
Zum kulinarischen Programm gehören ein 4-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet, ein eigener Kärntner Schmankerlabend sowie wechselnde Themenbuffets. Für Genießer beginnt Entspannung hier schon beim Frühstück – und endet erst beim letzten Blick auf den See.
Natur, Kultur und Bewegung
Mittelkärnten zeigt sich rund um den Längsee von seiner schönsten Seite. Sanfte Hügel, Rad- und Wanderwege, kulturelle Sehenswürdigkeiten und Badeplätze machen die Region zu einem idealen Ziel für Erholungssuchende und Aktive gleichermaßen. Hier ist Platz zum Durchatmen – und Zeit für sich.
Was diese Urlaubswoche besonders macht, sind die vielen inkludierten Hotel-Leistungen: Ein hoteleigener Naturbadestrand, ein Wellnessbereich, ein Tennisplatz sowie ein abwechslungsreiches Aktivitäts-Rahmenprogramm für Jung und Alt sorgen dafür, dass Langeweile keine Chance hat. Ob entspannte Stunden am Wasser oder Bewegung in der Natur – hier findet jeder seinen Rhythmus. Familien profitieren zusätzlich vom Kinderprogramm (laut Aushang). Dazu kommt die Wörthersee Plus Card, mit der zahlreiche Ausflugsziele und Freizeitangebote der Region vergünstigt oder kostenlos genutzt werden können.
Heißer Tipp für Genießer
Als besonderes Zuckerl erhalten alle Vollzahler-Gäste einen € 25,- Getränkegutschein pro Person – gültig für Aufenthalte in der Saison A und B. Ein zusätzliches Extra: alkoholfreie Getränke für Kinder von der Saftbar sind inklusive.
Saison A: 28. März – 23. Mai & 29. August – 11. November
€ 498,-
€ 528,-
€ 558,-
€ 588,-
€ 628,-
€ 648,-
Saison B: 06. Juni – 20. Juni
€ 528,-
€ 558,-
€ 588,-
€ 608,-
€ 654,-
€ 678,-
Kinderermäßigungen finden Sie in unserer Preisliste.
Kinderpauschalen auf Anfrage.
Jetzt buchen und genießen
Wer Wert auf persönliche Gastlichkeit, eine ruhige Lage am See und ein stimmiges Gesamtpaket legt, ist hier genau richtig. Die Mehrwert-Woche am Längsee verbindet Genuss, Erholung und attraktiven Preisvorteil – und macht den Urlaub in Mittelkärnten zu einer runden Sache.
Jetzt buchen – und sich eine wohlverdiente Auszeit sichern.