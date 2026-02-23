Schädel-Hirn-Trauma
Jugendlicher trat Mann Stiege runter – Tat gefilmt
In Berlin haben Jugendliche einen 26-Jährigen die Bahnhofsstiege heruntergestoßen – und ihre Tat offenbar gefilmt. Nach dem Vorfall ermittelt jetzt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.
Das spätere Opfer hatte die Gruppe aus insgesamt vier Teenagern am Sonntagabend vor dem Bahnhof Hermannstraße im Bezirk Berlin-Neukölln angesprochen. Was er von ihnen wollte, konnte ein Sprecher der Bundespolizei laut „Bild“-Zeitung nicht sagen. Zunächst habe sich die Jugendgruppe von dem Mann aus Lettland entfernt. Dann hätten sie ihn wieder eingeholt, als er sich gerade auf der Stiege Richtung S-Bahn befunden habe.
„Gezielt mit dem Fuß in den Rücken“ gesprungen
Drei Jugendliche hätten ihre Handys gezückt, offenbar, um zu filmen, schilderte die Bundespolizei. Der vierte Teenager sei dem 26-Jährigen daraufhin „gezielt mit dem Fuß in den Rücken“ gesprungen, so dass er die Stiege herunterstürzte. Die vier Jugendlichen flüchteten daraufhin.
Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma
Der Lette wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik eingeliefert. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand konnte der Sprecher der Bundespolizei nichts sagen. Auch Details zu den bislang unbekannten Tätern nannte er nicht. Bundespolizisten hätten inzwischen aber entsprechende Videos der Überwachungskameras im Bahnhof gesichtet, betonte er.
Erinnerungen an Berliner Fall aus dem Jahr 2016
Der Angriff erinnert an eine Tat im selben Bahnhof im Bereich der U-Bahn im Oktober 2016. Damals hatte ein Mann einer jungen Frau in den Rücken getreten, sodass sie die Stufen hinunterstürzte und sich schwer verletzte. Veröffentlichte Videoaufnahmen von dem Vorfall lösten damals Entsetzen aus. Der Täter wurde später zu einer knapp dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
