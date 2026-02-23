Jugendlicher trat Mann Stiege runter – Tat gefilmt

Das spätere Opfer hatte die Gruppe aus insgesamt vier Teenagern am Sonntagabend vor dem Bahnhof Hermannstraße im Bezirk Berlin-Neukölln angesprochen. Was er von ihnen wollte, konnte ein Sprecher der Bundespolizei laut „Bild“-Zeitung nicht sagen. Zunächst habe sich die Jugendgruppe von dem Mann aus Lettland entfernt. Dann hätten sie ihn wieder eingeholt, als er sich gerade auf der Stiege Richtung S-Bahn befunden habe.