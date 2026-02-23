Steinschlag blockiert Zufahrt nach Zwickenberg

Nach einem Steinschlag ist der Ort Zwickenberg seit Samstagnachmittag von der Außenwelt abgeschnitten. Einsatzkräfte und Experten arbeiten derzeit daran, die Zufahrt zu sichern und die Straße wieder freizumachen.
Seit Samstag, 14 Uhr, ist der Ortsteil Zwickenberg in der Gemeinde Oberdrauburg von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Steinschlag hat die Zufahrt unpassierbar gemacht. Rund 300 Bewohner sind derzeit von der Sperre betroffen.
„Die Zwischenberger Straße ist eine ziemlich exponierte Straße, sie führt durch felsiges Gebiet. Am Samstag hat sich aus etwa 70 Metern Höhe ein Fels gelöst – wahrscheinlich aufgrund der Schneefälle - und den Steinschlag verursacht“, so Bürgermeister Stefan Brandstätter zur „Krone“.
Geologen, Straßenverwaltung und Polizei im Einsatz
Seit dem Vorfall ist die Zufahrt nach Zwickenberg nicht mehr möglich. Die Lage für die Bevölkerung sei jedoch stabil: „Den 300 Bewohnern geht es gut“, betont Brandstätter. Der gesamte Straßenabschnitt wird derzeit von Geröll befreit. „Um 9 Uhr hat man bereits einen Einsatzstab abgehalten – man hat herausgefunden, wo der Steinbruch stattgefunden habe“, weiß Michael Hartlieb, Leiter der Straßenmeisterei Greifenburg.
Seitdem stehen Geologen, die Straßenverwaltung sowie die Polizei im Einsatz. „Auch die Firma Felbermayr ist vor Ort, welche auf Sicherungsmaßnahmen spezialisiert ist“, so der Bürgermeister. „Es ist ein sehr sensibler Bereich, man hat nach wie vor Steine herunterrollen gehört“, erzählt Hartlieb im „Krone“-Gespräch. Am Montag ist die Straße ganztägig für Pkw und Fußgänger gesperrt.
Sollte es in der Ortschaft zu Notfällen kommen, werden entsprechende Maßnahmen in enger Abstimmung mit Polizei, Straßenverwaltung und den Einsatzkräften organisiert. Um 17 Uhr werden die Verantwortlichen wieder zusammenkommen, „möglicherweise kann die Straße am Dienstagvormittag wieder freigegeben werden“, so der Bürgermeister.
