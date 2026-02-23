Steinschlag blockiert Zufahrt nach Zwickenberg

Geologen, Straßenverwaltung und Polizei im Einsatz

Seit dem Vorfall ist die Zufahrt nach Zwickenberg nicht mehr möglich. Die Lage für die Bevölkerung sei jedoch stabil: „Den 300 Bewohnern geht es gut“, betont Brandstätter. Der gesamte Straßenabschnitt wird derzeit von Geröll befreit. „Um 9 Uhr hat man bereits einen Einsatzstab abgehalten – man hat herausgefunden, wo der Steinbruch stattgefunden habe“, weiß Michael Hartlieb, Leiter der Straßenmeisterei Greifenburg.