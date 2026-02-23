Wasser abgestellt
Portugiesin lag wohl zwei Jahre tot in Wohnung
In Portugal ist die Leiche einer Frau entdeckt worden, die vermutlich schon zwei Jahre tot in ihrer Wohnung gelegen hatte. Nachbarinnen und Nachbarn gaben an, die allein lebende Pensionistin zuletzt kurz vor Weihnachten 2023 gesehen zu haben. Sie hätten bereits zuvor die Stadtverwaltung informiert, die aber nicht tätig geworden sei.
Vertreterinnen und Vertreter der Behörde seien erschienen und ohne etwas zu unternehmen wieder gegangen, berichtete eine Nachbarin der Zeitung „Correio da Manha“. Die Frau habe ungefähr 15 Jahre in der Wohnung gelebt und sich zunehmend zurückgezogen. Kurz vor Weihnachten 2023 sei sie in einem Krankenhaus operiert worden, danach habe es kein Lebenszeichen mehr gegeben. Viele Anrainerinnen und Anrainer gingen laut eigener Aussage davon aus, dass die Portugiesin in ein Pflegeheim gezogen war.
Dennoch wurde sicherheitshalber die Stadtverwaltung kontaktiert. Später seien Strom und Wasser abgeschaltet worden, sagte die Nachbarin weiter. Zudem sei aufgefallen, dass sich der Briefkasten der Portugiesin mit immer mehr Post gefüllt hätte. Eine Vermisstenanzeige wurde laut Medienberichten aber nie gestellt.
Gefunden wurden die Überreste der Leiche am 21. Jänner, nachdem eine Ärztin eines Gesundheitszentrums Alarm geschlagen hatte. Die Verstorbene war Diabetikerin und lange Zeit nicht mehr zu ihren Terminen erschienen. Daraufhin öffnete die Polizei die Wohnung in der Großstadt Porto und entdeckte das Skelett der Frau zwischen Müllansammlungen im Bett. Die Frau sei vermutlich bereits vor zwei Jahren im Alter von 73 Jahren gestorben, hieß es. Die genauen Todesumstände waren zunächst noch unklar.
„Wo waren all die Verantwortlichen?“, fragte eine Nachbarin. Die alleinstehende Pensionistin soll weiterhin staatliche Leistungen erhalten haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.