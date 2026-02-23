Portugiesin lag wohl zwei Jahre tot in Wohnung

Vertreterinnen und Vertreter der Behörde seien erschienen und ohne etwas zu unternehmen wieder gegangen, berichtete eine Nachbarin der Zeitung „Correio da Manha“. Die Frau habe ungefähr 15 Jahre in der Wohnung gelebt und sich zunehmend zurückgezogen. Kurz vor Weihnachten 2023 sei sie in einem Krankenhaus operiert worden, danach habe es kein Lebenszeichen mehr gegeben. Viele Anrainerinnen und Anrainer gingen laut eigener Aussage davon aus, dass die Portugiesin in ein Pflegeheim gezogen war.