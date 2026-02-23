500 Milliarden für Ukraine-Wiederaufbau notwendig

Gesamtschaden des Kriegs

Zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 und Ende Dezember 2025 beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 165 Milliarden Euro. Das besagt ein gemeinsamer Bericht der Weltbank, der Europäischen Kommission, der ukrainischen Regierung und der Vereinten Nationen. Somit hat der Angriffskrieg auf die Ukraine innerhalb der knapp vier Jahre laut einer neuen Schätzung einen direkten Schaden von fast 170 Milliarden Euro verursacht.